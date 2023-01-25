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НовостиОбщество25 января 2023 14:03

В Смоленске в гимназии №4 зацвели бананы

Экзотическое растение появилось в учебном заведении 4 года назад
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской гимназии №4 зацвели бананы. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленской гимназии №4 зацвели бананы. Фото: пресс-служба администрации города.

В оранжерее гимназии №4 зацвели бананы. Тропический фрукт появился в стенах учебного заведения в качестве подарка 4 года назад.

По словам сотрудников сада, на выращивание фрукта уходит не мало сил. В прошлом году его пересадили в грунт, что положительно сказалось на растении и уже сейчас можно наблюдать его первое цветение.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что над благополучием сада, который сформировался в 1977 году, трудятся не только штатные сотрудники и преподаватели биологии, но и сами ученики. Оранжерея является гордостью учебного заведения и пользуется особой популярностью у школьников.

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