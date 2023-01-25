Игорь Маковский поздравил коллектив Смоленскэнерго с юбилеем

Фото: Смоленскэнерго.

В январе 1963 года Постановлением Совмина РСФСР было создано Смоленское районное управление «Смоленскэнерго». С этой даты и по сегодняшний день смоленский филиал обеспечивает надежное электроснабжение потребителей Смоленской области. Сегодня филиал является крупнейшей электросетевой организацией Смоленской области, занимая лидирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии. «Смоленскэнерго» обслуживает территорию площадью порядка 50 тысяч км квадратных, включающую в себя все 25 административных районов области.

Филиал поддерживает надежную работу линий электропередачи 0,4-35 киловольт, общей протяженностью 43 тысяч км, 254 подстанций 35-110 кВ и 10080 трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ общей мощностью 5,17 МВА. Для области «Смоленскэнерго» – это более трех тысяч рабочих мест, миллионы рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также надежный партнер, способный решать самые сложные задачи.

Фото: Смоленскэнерго.

Сегодня «Смоленскэнерго» возводит новые производственные мощности, проводит модернизацию оборудования, совершенствует систему управления и реализует социальные программы.

«В этот праздничный день хочу поблагодарить всех работников Смоленскэнерго за профессиональный подход, терпение и самоотверженность. Пусть преданность своему делу, колоссальный труд и энергия станут залогом успешной реализации масштабных инфраструктурных проектов!» – подчеркнул в своем поздравлении генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.