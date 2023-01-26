В Смоленске отремонтируют фасад стадиона «Спартак» за счёт средств собственника. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В рамках рабочей встречи с главой Смоленска Андреем Борисовым губернатор Алексей Островский дал указание, которое касалось стадиона «Спартак», проданного в 2012-м году областным объединением организаций профсоюзов частной компании. Как отметил глава региона на своей странице в соцсетях, окончательное решение по его дальнейшему использованию на протяжении всех этих лет собственником так и не принято.

В настоящее время внешний вид стадиона вызывает многочисленные нарекания у смолян. Губернатор поручил создать рабочую группу, в состав которой, помимо профильных подчиненных, войдут собственники объекта. За их счет будет приведена в порядок фасадная часть стадиона. В дальнейшем её необходимо содержать в надлежащем состоянии, соответствующем историческому облику города и ожиданиям горожан.

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