Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 6:50

В Смоленске почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Большая Краснофлотская

На участке возле дома 1а пройдут строительные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Большая Краснофлотская.

В Смоленске почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Большая Краснофлотская.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Во время проведения строительных работ в районе дома 1а по улице Большая Краснофлотская будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение будет ограничено почти на месяц – с 27 января по 23 февраля.

Читай также:

В Смоленске отремонтируют фасад стадиона «Спартак» за счёт средств собственника. В настоящее время внешний вид стадиона вызывает многочисленные нарекания у смолян.