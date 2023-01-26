В Смоленске почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Большая Краснофлотская. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Во время проведения строительных работ в районе дома 1а по улице Большая Краснофлотская будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение будет ограничено почти на месяц – с 27 января по 23 февраля.

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