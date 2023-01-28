Подведены итоги премии Global CIO «Проект года 2022»

Фото: globalcio.ru.

26 января в Москве на торжественной церемонии были объявлены победители конкурса «Проект года», который проводит сообщество ИТ-директоров России Global CIO.

Премия Global CIO «Проект года» — конкурс среди лидеров цифровой трансформации. Проводится с 2012 года. В этом году в конкурсе были представлены 434 проекта, за которые было отдано почти 3,5 тыс. голосов. Миссия конкурса — консолидация знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровой трансформации.

Среди победителей – проекты крупнейших российских компаний: ВТБ (отмечены сразу 10 проектов, половина из них была реализована совместно с Группой «Иннотех»), Почта России, Росгосстрах, Аптечная сеть 36,6, РЖД, МТС.

«2022 год стал для всех годом проверки на прочность. В случае банка он показал, что мы способны не только успешно преодолевать ситуации неопределенности, но и не останавливаться в своем цифровом развитии. Что доказывает верность того технологического курса, который мы избрали для себя несколько лет назад. Нами проделана значительная работа: сегодня вендоронезависимыми решениями охвачено более 60% критических информационных систем банка. Дальнейшая стратегия банка в части технологий нацелена на опережение рыночных трендов. Мы стремимся к тому, чтобы: 90% наших ИТ-систем были свободны от санкционных рисков, доля вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к концу 2023 года достигала 82%, а 100% ключевых компонент критической инфраструктуры были на отечественных решениях. Для нас важно, что успехи банка отмечены другими участниками технологического рынка, и мы благодарим премию Global CIO “Проект года” за высокую оценку нашей работы», — сообщил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик – Награду получили ВТБ Онлайн для смартфонов, платформа API ВТБ и сервисная платформа банка, портал интерактивной работы с сегментами, единый аналитический профиль клиента и умное рабочее место для операторов контакт-центра. Также отмечен проект по проведению финансовых операций через голосового ассистента банка в Алисе от Яндекса, проекты по реинжинирингу отчетности, управлению трансфертными доходами и расходами и проект Real-time обработки пользовательских данных в приложении ВТБ Бизнес Lite.»