В Смоленске отметили 79-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске почтили подвиг жителей и защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Так, в Доме культуры микрорайона Гнездово прошла познавательная программа «Снятие блокады Ленинграда». В сквере памяти Героев возложены цветы к Вечному огню и стеле Города-героя Ленинграда.

Также в областном центре состоялась акция «Блокадный хлеб», символом которой является кусочек хлеба весом 125 грамм. Такая норма была определена человеку на один день, чтобы он сумел выжить.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

– За годы блокады погибло от голодной смерти, холода и вражеских бомбардировок более шестисот тысяч детей и взрослых. В эти страшные дни люди сумели проявить невероятное мужество и силу духа. 27 января 1944 года советские войска освободили Ленинград и оставшихся в живых жителей ленинградцев, – рассказали в пресс-службе администрации города.

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