В Заднепровском районе Смоленска отключат светофоры. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

В понедельник, 30 января, в Заднепровском районе Смоленска отключат светофоры. Причиной станут технические работы на электросетях.

По информации СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ, регулировщики не будут работать с 9:00 до 17:00 на перекрестке улиц Лавочкина – Витебское шоссе.

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