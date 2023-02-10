20-летнему парню с онкологией из Смоленска срочно нужна помощь

Виктору Колотилину для выздоровления требуются дорогостоящие уколы для борьбы с опухолью. Фото: ВК.

Молодой человек опубликовал сообщение о помощи на своей странице в социальных сетях. Три года назад парню диагностировали внеорганную опухоль Вильмса малого таза. Все эти годы Виктор боролся с болезнью в Санкт-Петербургской клинике, и на сегодняшний день стандартное лечение исчерпано, как и накопления семьи.

– В настоящее время врачи предлагают пройти курс иммунотерапии, – говорит мама Виктора Инна Колотилина. – Стоимость одной вакцины – 75 тысяч рублей. За два ближайших месяца необходимо ввести четыре таких укола, но у нас закончились все накопления, и я очень прошу неравнодушных смолян помочь нам справиться с нашей бедой. На промедление времени нет, ведь на кону жизнь сына.

Для прохождение лечебного курса, направленного на борьбу с опухолью, требуется порядка 300 тысяч рублей. Сумма сравнительно небольшая, но непосильная для семьи, которая за последние три года истратила все возможные денежные ресурсы.

«КП» регулярно помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Давайте и в этот раз не будем оставаться равнодушными. Даже незначительная сумма, отправленная на номер карты Виктора, очень важна!

Виктору Колотилину для выздоровления требуются дорогостоящие уколы для борьбы с опухолью. Фото: ВК.

Виктор хочет жить! Давайте почувствуем себя немного волшебниками и дадим ему этот шанс.

Номер карты для перевода - 2202 2015 2069 5939 Виктор К.

Подробнее узнать о заболевании парня можно по телефону - 8-951-699-6747, Инна.