В Смоленске открыли бюст командира 49-ой бригады Ивана Гришина, погибшего в зоне СВО

Фото: smolensk.er.ru.

Апрель 2022 года принес трагическую весть в семью Гришиных. Новость молниеносно распространилась по Смоленску и вышла за его пределы. Во время выполнения боевых задач специальной военной операции погиб командир 49-ой зенитной ракетной бригады, дислоцирующейся в Смоленске, полковник Иван Иванович Гришин - офицер, муж, отец и дедушка. Ему было чуть больше 50 лет.

С инициативой увековечить память о командире выступили военнослужащие. Сегодня, в День защитника Отечества, бюст полковника Гришина был торжественно открыт.

«Огромная благодарность всем, кто участвовал в организации этого мероприятия. Самая большая моя мечта, чтобы скорее наступило мирное время, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, чтобы никогда больше вот эта доска (Прим.ред. – рядом с бюстом расположена доска с фото и биографией погибших в зоне СВО бойцов 49-ой бригады) не пополнилась новыми фотографиями», - обратилась к присутствующим супруга Ивана Гришина Елена Леонидовна.

Фото: smolensk.er.ru.

Бюст установлен на территории 49-ой зенитной ракетной бригады, командиром которой и был Иван Иванович Гришин.

«Уважаемые генералы, офицеры, бойцы. Очень тяжело говорить, когда смотришь в глаза женам и матерям погибших героев – это горько, обидно и больно. Пока у нас есть такие матери, такие сыновья, наша Родина, которая осталась нам в наследство от дедов, будет надежно защищена. Сегодня наступило время новых героев, которые, не задумываясь, по первому зову встали в ряды и мужественно защищают нашу страну. Я уверен, что мы победим, потому что есть такие люди! Иван Иванович Гришин был прекрасным человеком, командиром. Светлая память павшим героям. Они будут жить в наших сердцах!» - подчеркнул секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Игорь Ляхов.

В церемонии открытия бюста приняли участие военнослужащие, руководство Военной академии ВПВО имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, родственники погибших бойцов.

Депутат Смоленской областной Думы, координатор проекта «Единой России» «Всё для фронта» Артем Малащенков давно знал Ивана Гришина.

«Для меня Иван Иванович был не только командиром, но и хорошим другом. Он обладал прекрасными личными качествами. Находясь далеко от воинской части, он всегда думал о работе, искренне переживал за всех, он жил своей работой, службой», - рассказал Артем Малащенков.

В церемонии также приняли участие депутат Смоленской областной Думы Сергей Шелудяков и сослуживец Ивана Гришина, депутат городского Совета Владимир Рыкалов.

Единороссы возложили цветы на могилу Ивана Гришина. Офицер похоронен на Братском кладбище Смоленска.

Указом Президента Ивану Ивановичу Гришину присвоен Орден Мужества посмертно. В память о командире в Смоленске назвали улицу в его честь.