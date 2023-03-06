Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 6 марта.

В понедельник на территории Смоленской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Ветер подует западной четверти 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -3°C…-1°C.

Атмосферное давление 724 мм рт. столба, будет слабо расти.

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