Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 6 марта.
В понедельник на территории Смоленской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Ветер подует западной четверти 6-11 м/с.
Температура воздуха по области: -5°C…0°C.
В Смоленске: -3°C…-1°C.
Атмосферное давление 724 мм рт. столба, будет слабо расти.
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