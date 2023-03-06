Смоляне пожаловались на крыс и мышей в посёлке Миловидово. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсети.

Жители некоторых районов Смоленска жалуются на крыс и мышей во дворах жилых домов. Наиболее часто грызунов замечают возле мусорных контейнеров. Очередным случаем поделились смоляне, проживающие в посёлке Миловидово.

– Обратите внимание! Возле 56 дома бегают мыши, перед этим крыса бегала. Я так понимаю дератизация не проводится в наших домах, не только с уборкой снега беда, – написал смолянин в социальной сети.

Грызуны являются переносчиками более 20 вирусов и бактерий, вызывающих заболевания у человека. Например, лептоспироза, известного также как «крысиная болезнь» или псевдотуберкулеза, который передаётся человеку в основном через зараженные крысиными экскрементами продукты. Есть риск и бактериального поражения кожи – ползучей эритемы.

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