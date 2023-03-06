Благотворительный фонд просит смолян поддрежать сложные семьи

Фото предоставлено героем публикации.

С 1 марта благотворительный фонд «Дети наши» запускает Весенний старт в помощь семьям в сложной жизненной ситуации, чтобы помочь им выйти из кризиса, а их детям – не попасть в детский дом.

Семьи, которым помогает фонд «Дети наши», в основном живут в селах и деревнях. Сейчас они оказались в трудной жизненной ситуации.

Фонд помогает детям оставаться с родными и не попасть в детский дом. Основные усилия специалистов сосредоточены на психологической и юридической помощи, на плане выхода из кризиса, где основная роль отведена взрослым членам семьи, а совсем не фонду.

Но нельзя забывать и о самой базовой помощи, понятной каждому, кто задумывается о проблемах наших семей:

- пустой холодильник,

- сломанная сельская печка,

- домашняя необустроенность

- вспашка огорода и т.д.

Не решив эти вопросы невозможно, да и нельзя переходить к чему-то большему, к кардинальным изменениям, которые в итоге навсегда выведут семью из кризиса, позволив справляться со всеми сложностями самостоятельно.

С 1 марта фонд «Дети наши» запускает сбор в первую очередь на эти самые простые, базовые нужды наших подопечных.

700 рублей – стоимость одной курицы-несушки, которая два года будет обеспечивать семью свежими яйцами

1000 рублей – вспашка одной сотки земли под огород

1500 рублей – одно ведро семенной картошки, посеяв которую можно собрать до двух ведер, что обеспечит семью в среднем на месяц.

3300 рублей – этой суммы хватит, чтобы оплатить бензин на один рабочий день для выездов специалистов к подопечным семьям

Из этих небольших сумм складывается комплексная работа с семьей в сложной жизненной ситуации, которая действительно помогает!

Фонд не занимается разовой, спонтанной материальной помощью, а помогает последовательно по собственной методологии с доказанной эффективностью.

За 3 года работы 165 семей, в которых воспитываются 389 несовершеннолетних детей, уже вышли из кризиса с помощью фонда и смогли наладить свою жизнь.

Сейчас на попечении фонда 92 семьи и 224 ребенка.

Ваша поддержка поможет детям расти в родной семье, а не в детском доме.