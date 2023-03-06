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НовостиПроисшествия6 марта 2023 10:38

Автомобиль Почты России загорелся возле ДК «Шарм» в Смоленске

Причины произошедшего устанавливаются
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Автомобиль Почты России загорелся возле ДК «Шарм» в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в социальной сети.

Автомобиль Почты России загорелся возле ДК «Шарм» в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в социальной сети.

Автомобиль Почты России загорелся на ходу возле ДК «Шарм» в Смоленске. О произошедшем сообщили очевидцы в социальной сети.

На кадрах смолян видно, что огнем охвачена передняя часть транспортного средства. Причина возгорания устанавливается.

Ранее «КП» писала, что автомобиль Opel Astra загорелся на парковке ресторана быстрого питания в Смоленске. ЧП случилось 3 марта в Заднепровском районе.