Автомобиль Почты России загорелся возле ДК «Шарм» в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в социальной сети.

Автомобиль Почты России загорелся на ходу возле ДК «Шарм» в Смоленске. О произошедшем сообщили очевидцы в социальной сети.

На кадрах смолян видно, что огнем охвачена передняя часть транспортного средства. Причина возгорания устанавливается.

Ранее «КП» писала, что автомобиль Opel Astra загорелся на парковке ресторана быстрого питания в Смоленске. ЧП случилось 3 марта в Заднепровском районе.