В Смоленске продолжат ремонт дорог к медучреждениям. Фото: «Смоленскавтодор».

В Смоленске продолжится ремонт автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Работы планируют выполнить в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году запланирован ремонт улицы Памфилова, которая ведёт к амбулаторному отделению Смоленского областного противотуберкулезного диспансера. По информации «Смоленскавтодора», сейчас определяется подрядчик, который выполнит ремонт улицы протяженностью 646 метров.

По этому же нацпроекту ранее отремонтировали улицу Кирова, на которой расположен клинический родильный дом. В предыдущие годы отремонтировали проспект Гагарина, где расположена областная больница, улицу Фрунзе, где расположены клиническая больница №1 и перинатальный центр, улицу Полтавскую и проспект Строителей, на которых расположены, соответственно, поликлиники №4 и №2.

Работы по ремонту дорог к медучреждениям планируют продолжить и в последующие годы.

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