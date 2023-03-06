Среди предпринимателей вырос спрос на бизнес-сервисы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВТБ фиксирует рост спроса на нефинансовые сервисы среди клиентов среднего и малого бизнеса – чаще всего их приобретают предприятия сферы услуг, торговли и строительства. За год продажи бизнес-сервисов в банке выросли почти в 10 раз.

Наибольшей популярностью нефинансовые сервисы банка пользуются среди клиентов среднего и малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, Новосибирской, Воронежской, Ростовской, Тульской, Кемеровской областях, Чувашской Республике, Алтайском и Красноярском краях. Во всех регионах в банке видят тренд на рост сервисов для повышения лояльности сотрудников. Число пользователей юридической, финансовой и налоговой поддержки в различных жизненных ситуациях, в среднем увеличивается на 15% каждый месяц.

«Мы видим высокий спрос среди клиентов на бизнес-сервисы для заботы о персонале, рекрутмента, бухгалтерии, юридического сопровождения. Предприниматели масштабируют бизнес, налаживают деловые партнерства и выходят на новые для себя рынки сбыта, что стимулирует их искать пути для оптимизации рутинных процессов», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ (ПАО).