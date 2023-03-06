Школьники Смоленска продолжают собирать гумпомощь для бойцов в зоне СВО. Фото: пресс-служба администрации города.

Очередную партию гуманитарной помощи, предназначенной для бойцов, находящихся в зоне Специальной военной операции, собрали учащиеся школы № 14 областного центра.

– Дорогой солдат! Здравствуйте! Я искренне надеюсь, что Вы здоровы и Ваш настрой все тот же. Я хочу Вам пожелать легкой дороги вперед, к победе! – поделились строчками одного из писем в пресс-службе администрации города.

Продукты питания, средства гигиены, перевязочные материалы и все, что может облегчить жизнь солдат на передовой, отправятся на фронт в ближайшее время. Акция проходит уже не в первый раз благодаря инициативе школьного волонтерского отряда «Твори добро».

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