Губернатору Смоленской области доложили о работе центра поддержки участников СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

На очередном профильном совещании губернатору Алексею Островскому доложили о работе центра поддержки участников СВО. Его ключевая задача – оперативная и результативная отработка в режиме «одного окна» просьб и обращений членов семей участников спецоперации, а также их сопровождение в решении межведомственных вопросов.

С начала этого года специалисты центра уже отработали почти 2,5 тыс. обращений. Порядка 91% из них решены. Остальные находятся в стадии практической реализации, в том числе, во взаимодействии с Министерством обороны.

Центром оказывается как разовая адресная поддержка, так и рассчитанная на долгосрочную перспективу. К ней относится, например, координация вопросов лечения и реабилитации участников спецоперации, которые вернулись из зоны проведения СВО.

На своей странице в соцсети глава региона напомнил, что для участников СВО и членов их семей на постоянной основе работает единая региональная информационно-справочная служба: +7 (4812) 22-98-00.

Ранее «КП» писала, что школьники Смоленска продолжают собирать гумпомощь для бойцов в зоне СВО. Акция проходит уже не в первый раз благодаря инициативе школьного волонтерского отряда «Твори добро».