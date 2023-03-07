Прокуратура взяла на контроль расселение аварийного дома в центре Смоленска. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Дом №7 на улице Твардовского два года назад был признан аварийным и подлежащим реконструкции. Так как администрацией района до сих пор не были предприняты меры по расселению жильцов, прокуратура района направила в суд исковое заявление.

Изначально переселение жителей постановили произвести в 2029 году. Однако прокурорская проверка показала, что эксплуатация дома и проживание в нём создает реальную угрозу для их жизни и здоровья – физический износ несущих конструкций составляет более 75%.

Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Здание является памятником истории и культуры регионального значения «Дом жилой 2-я пол. XIX века». По информации ведомства, решением суда требования прокуратуры удовлетворены, срок переселения из аварийного дома установлен до 01.01.2025. Исполнение решения суда находится на контроле у органов прокуратуры.

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