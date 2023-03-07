В Смоленской области ищут свидетелей ДТП с пострадавшей 21-летней девушкой. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Полиция ищет свидетелей ДТП, произошедшего 15 ноября в Новодугинском районе. Около 22:30 в районе дома №30 на улице Андреевской внедорожник «УАЗ» под управлением 70-летнего водителя столкнулся с автомобилем LADA-2107, за рулём которого находился 20-летний молодой человек. В результате аварии 23-летняя пассажирка «Лады» получила серьёзные травмы и была госпитализирована в больницу.

По информации регионального УМВД, у водителя «УАЗа» установлено состояние алкогольного опьянения (0,602 мг/л). В отношении него возбуждено уголовное дело. Возможных свидетелей аварии просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-991-520-27-67.

Ранее «КП» писала, что автомобиль Почты России загорелся возле ДК «Шарм» в Смоленске. Причины произошедшего устанавливаются.