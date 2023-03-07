Масштабная модернизация объектов энергообеспечения началась на двух станциях МЖД в Смоленской области

Фото: ОАО РЖД.

В Смоленской области на станциях Смоленск-Сортировочный и Духовская Московской железной дороги начались масштабные работы по модернизации объектов энергообеспечения. Всего планируется заменить 446 опор и поддерживающих конструкций, а также провести ремонт контактной сети. Это позволит повысить надежность и безопасность перевозок.

Так, на станции Смоленск-Сортировочный специалисты приступили к обустройству фундаментов и установке металлических опор, параллельно выполняется капитальный ремонт контактной сети. Здесь будет смонтировано 388 конструкций контактной сети.

В Духовской уже установлено 58 опор и поддерживающих конструкций, начинается монтаж контактной сети.

Работы планируется завершить до конца 2024 года.