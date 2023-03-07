Открыт новый сезон стажировок для выпускников вузов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВТБ запускает программы стажировок для молодых специалистов в головном офисе и региональных отделениях по всей России. В этом году они пройдут в более чем 60 городах страны, участниками программ станут более 400 человек.

Для студентов старших курсов и выпускников без опыта работы стартовали стажировки ВТБ Юниор в головном офисе и сети банка по различным направлениям бизнеса. Подать заявку на участие можно до 10 апреля 2023 года включительно.

Выпускники магистратуры с опытом работы от полугода в сфере финансов могут принять участие в программе ВТБ РОСТ, регистрация на которую начнется в апреле. Для студентов и выпускников ИТ-специальностей без опыта работы действуют две программы: школа по информационной безопасности открывает набор в середине марта, IT Юниор – в мае. Все стажировки в банке оплачиваемые.

Для участия в программах кандидатам предстоит пройти несколько этапов отбора, включая серию интервью, тестирование и центры оценки. С первых дней стажировки молодые специалисты погружаются в будущую профессию и работают над реальными проектами бизнеса при поддержке экспертов, совершенствуя навыки, полученные в вузе.

Программы стажировок реализуются в банке с 2011 года, за это время общее число заявок на них превысило 60 тысяч, а участниками стали более 1700 молодых специалистов по всей России. Каждый второй из них по результатам стажировки перешел на постоянную работу.

«Каждый год мы видим высокий интерес к нашим стажировкам у выпускников вузов и получаем большое количество заявок. Конкуренция очень высокая – более 30 человек на место, что позволяет нам отобрать наиболее перспективных кандидатов. Уверен, что благодаря нашим стажировкам еще больше выпускников со всей России смогут определить свой профессиональный вектор и построить успешную карьеру», – отмечает руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.