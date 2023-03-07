В Смоленске восстановили проезд транспорта по 4-му Краснофлотскому переулку. Фото: пресс-служба администрации города.

Сотрудники управления муниципального контроля демонтировали незаконно установленные металлические столбики, ограничивавшие движение автотранспорта и пешеходов по 4-му Краснофлотскому переулку. На них поступали многочисленные жалобы граждан.

По информации пресс-службы городской администрации, эта автомобильная дорога является дорогой общего пользования местного значения, поэтому по ней необходимо обеспечить беспрепятственный проезд. Территория расположена в зоне транспортной инфраструктуры, установка ограждающих устройств на ней недопустима.

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