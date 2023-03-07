Культурно-развлекательные и познавательные мероприятия пройдут в Смоленске 7 и 8 марта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленске пройдут культурно-развлекательные и познавательные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню. Они будут организованы 7 и 8 марта при поддержке администрации региона.

Так, 7 марта в 15:30 в Смоленской областной универсальной научной библиотеке имени А.Т. Твардовского состоится праздничный концерт-поздравление «Мелодии весны».

8 марта в 12:00 в музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» пройдёт урок живой истории «Женщины в годы Великой Отечественной войны», в ходе которого посетителям расскажут о военных заслугах женщин-участниц ВОВ, a также продемонстрируют подлинные награды и предметы амуниции женщин-военнослужащих.

Помимо этого, в Международный женский день в 12:00 Историческом музее Смоленска состоится экскурсия «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору: мода, этикет, нравы и быт русского дворянства». В рамках мероприятия зрителям продемонстрируют удивительные экспонаты XVIII–первой половины XIX столетия.

Также 8 марта можно бесплатно посетить экскурсии в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых.

Ранее в Смоленске определили места для торговли цветами к 8 марта. Официальные точки продаж цветочной продукцией развернут работу во всех районах областного центра.