Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 9 марта. Фото: Алёна Лавушкина.

В четверг, 9 марта, в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, днём местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. На отдельных участках дорог гололедица, местами слабый гололёд. Ветер южной четверти 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 726 мм рт. столба, будет расти.

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