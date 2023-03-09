Смоляне из зоны спецоперации поздравили женщин с 8 Марта. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Бойцы 8-ой роты 359-го полка территориальной обороны, где служат мобилизованные смоляне, записали женщинам видеопоздравление с Международным женским днём. Им поделился губернатор Алексей Островский на своей странице в социальной сети.

– Еще раз всех с праздником! А нашим ребятам – скорейшего возвращения домой с Победой! – написал глава региона.

Ранее «КП» писала, что ученики 21-ой школы встретились с побывавшем на Донбассе волонтером. Подобные встречи в ресурсном волонтерском центре проводят на регулярной основе.