Юбилейные 50-е Гагаринские чтения стартовали в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

9-го марта в Смоленской области стартовали юбилейные 50-е Гагаринские чтения. Они приурочены к 89-летию со дня рождения первого космонавта планеты, нашего земляка Юрия Алексеевича Гагарина.

В их работе примут участие летчики-космонавты СССР и Российской Федерации, представители Роскосмоса, общественных организаций и молодежных объединений, ученые и конструкторы, деятели культуры и искусства. Традиционно Чтения проходят в течение нескольких дней.

Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в социальной сети, исходя из пожеланий жителей Гагарина, программу скорректировали – основная часть мероприятий пройдёт в будущую субботу, 11-го марта.

Читай также:

Смоляне из зоны спецоперации поздравили женщин с 8 Марта. Мобилизованные записали жительницам региона видео.