В Смоленске задержали мужчину после сообщений местных жителей о стрельбе. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

9 марта во дворе дома №58 по улице Фрунзе мужчина с оружием открыл стрельбу. Звуки выстрелов услышали местные жители.

На место оперативно выехали сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН. Мужчину задержали. По информации УМВД по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске объявили поиски пропавшего 35-летнего мужчины. Местный житель ушёл устраиваться на работу и не вернулся.