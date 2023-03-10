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НовостиПроисшествия10 марта 2023 5:30

Фура съехала в кювет на Рославльском шоссе в Смоленске

О пострадавших не сообщается
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фура съехала в кювет на Рославльском шоссе в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Фура съехала в кювет на Рославльском шоссе в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Около 23:50 в четверг, 9 января, на Рославльском шоссе произошла авария с участием большегруза. Кадрами с места происшествия поделились смоляне в социальной сети.

По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Транспортное средство опрокинулось. О пострадавших не сообщается.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске задержали мужчину после сообщений местных жителей о стрельбе. Пострадавших нет.