Бесплатная вакцинация домашних животных стартует в Смоленске с 13 марта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 13 марта в Смоленске стартует бесплатная вакцинация домашних животных. Об этом сообщили в администрации города.

Вакцинация собак и кошек пройдет поэтапно в трёх районах Смоленска:

с 13 марта по 4 апреля в Промышленном районе

с 5 апреля по 2 мая в Ленинском районе

с 3 мая по 28 июня – в Заднепровском районе

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