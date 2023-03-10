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НовостиОбщество10 марта 2023 9:47

В Смоленске почти на четыре месяца ограничат движение транспорта по двум улицам

В Ленинском районе пройдут работы по строительству сетей ливневой канализации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске почти на четыре месяца ограничат движение транспорта по двум улицам.

В Смоленске почти на четыре месяца ограничат движение транспорта по двум улицам.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В центре Смоленска почти на четыре месяца ограничат движение транспорта из-за строительства сетей ливневой канализации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, в период с 13 марта по 30 июня будет ограничено движение транспорта по улицам Вяземской от дома 30а до дома 26в по улице Вяземской и от дома 24 до дома 23 по улице Пионерской.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске определили подрядчиков по благоустройству дворовых и общественных территорий. Работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.