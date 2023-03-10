Родственникам героически погибших в зоне СВО смолян вручили ордена мужества.

В городском совете ветеранов состоялось вручение боевых наград родственникам смолян, погибших при выполнении воинского долга на территории Донбасса. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Имена рядовых Александра Жукова и Игоря Филина теперь вписаны в Книгу воинской славы Смоленской области. Ордена мужества, которыми бойцы награждены посмертно, вручили матери Александра Надежде Жуковой и вдове Игоря Татьяне Марченковой.

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