В Смоленской области прошли соревнования по самбо

Секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов поприветствовал участников турнира по исконно российскому виду спорта – самбо. Фото: Федерация самбо Смоленской области (ВК).

В День рождения Юрия Гагарина на родине первого космонавта планеты прошли соревнования по самбо. На коврах боролись парни от 18 лет, порядка 100 человек из 13 регионов страны. По словам главного судьи турнира, Заслуженного тренера России по самбо Александра Терешка, победители первенства претендуют на звание мастера спорта России.

Перед турниром участников поприветствовал председатель оргкомитета Гагаринских чтений, летчик-космонавт, герой СССР и РФ Сергей Крикалёв. Праздничные дни он провел на родине великого космонавта.

Символично, что за звание мастера спорта России на коврах боролись, в том числе, студенты летных училищ. Фото: Федерация самбо Смоленской области (ВК).

Участник соревнований Егор Логачев представляет не только Краснодарский край, но и летное училище, в котором учится. Он борется за звание мастера спорта России.

- Спустя три года серьезных тренировок, для меня будет честью наконец получить звание мастера спорта, особенно в такой день и в таком месте – на родине космонавта. Для нас, будущих летчиков, Юрий Алексеевич Гагарин – авторитет, нам есть на кого равняться! - рассказал Егор.

Самбо - уникальное отечественное единоборство, важное составляющее российской культуры, системы воспитания, направленное на развитие физических, морально-волевых качеств человека. История самбо тесно связана с историей России, историей побед. Самбо входит в число наиболее массовых видов спорта благодаря своей доступности.

Об этом говорил во время открытия и секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель облдумы Игорь Ляхов. В 2022 году «Единая Россия» запустила новый спортивный проект «Zа Самбо», его главная цель – сделать этот вид спорта доступным для юных смолян, развивать в школах, районах Смоленской области.

- Самбо - исконно наш русский вид спорта. Россия имеет очень серьезные достижения и достойных спортсменов. Важно, чтобы эта работа нашла свое продолжение – проводилось еще больше соревнований, в том числе Всероссийских, чтобы в школах появились секции самбо. Вместе с Федерацией самбо Смоленской области мы будем системно проводить эту работу. Сделав спорт популярным, мы сможем воспитать здоровое поколение юных смолян, - уверен Игорь Ляхов.

По итогам Всероссийского турнира, посвященного памяти Юрия Гагарина, одна из золотых медалей – у смолянина Алексея Губанова. Он одержал победы в семи встречах на ковре, подтвердив звание мастера спорта России.