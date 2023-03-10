Жительница Смоленска Клавдия Ткачева отметила 100-летний юбилей. Фото: пресс-служба администрации города.

Участник Великой Отечественной войны Клавдия Ивановна Ткачева отметила свое столетие. Женщину поздравили президент России Владимир Путин, глава города Андрей Борисов, сотрудники департамента по социальному развитию и управления администрации по Ленинскому району.

– Уважаемая Клавдия Ивановна! Низкий Вам поклон и огромная благодарность за ту сложную жизненную дорогу, по которой Вы прошли достойно, во благо будущих поколений! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем крепкого здоровья и благополучия! – добавили в администрации города.

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