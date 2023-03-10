«Смоленскавтодор» отремонтирует дорогу от трассы М-1 до Холм-Жирковского района. Фото: «Смоленскавтодор».

В 2023 году «Смоленскавтодор» отремонтирует участок дороги «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия» — Хмелита – Холм-Жирковский – Яковлево.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году запланирован ремонт участка протяженностью более 11,1 км от границы Вяземского и Холм-Жирковского районов в сторону поселка Холм-Жирковский.

В рамках работ будет выполнено фрезерование, устройство двух слоев асфальтового покрытия, укрепление обочин и замена средств обустройства автомобильной дороги.

Ранее в 2019 году силами СОГБУ «Смоленскавтодор» был выполнен ремонт участка дороги «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия» — Хмелита – Холм-Жирковский – Яковлево протяженностью 12 км, в 2021 году выполнен ремонт участка протяженностью 14,4 км этой же дороги в Холм-Жирковском районе, в 2022-м – еще 24,8 км в Вяземском.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске определили подрядчиков по благоустройству дворовых и общественных территорий. Работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.