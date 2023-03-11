В Смоленске из-за заноса фуры перекрыли въезд в Печерск. Фото: «Автоподмога_67».

11 марта фура с полуприцепом полностью закрыла въезд в Печерск из Смоленска.

Автомобилистов предупредили смоляне в соцсети, отметив, что через указанный посёлок идёт дорога на федеральную автотрассу М1.

В пресс-службе управления МВД по Смоленской области сообщили, что затор произошёл в результате заноса большегруза. Водитель не справился с управлением, транспортное средство развернуло посреди дороги.

Ранее «КП» писала, что фура съехала в кювет на Рославльском шоссе в Смоленске. О пострадавших не сообщается.