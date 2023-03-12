В Смоленской области празднуют день рождения первого космонавта Земли. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

В Гагарине прошли торжества, приуроченные к 89-ой годовщине со дня рождения первого космонавта Земли и юбилейные, 50-е, Гагаринские чтения. Традиционно в них принял участие губернатор Алексей Островский.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

– Спасибо всем, кто сегодня нашел возможность и пришел на главную площадь города к памятнику первому космонавту планеты, чтобы отдать дань уважения его силе духа, мужеству и самоотверженности, а также принять участие в праздничном шествии к Дому-музею школьных лет Юрия Гагарина и возложении цветов к памятнику маме первопроходца космоса Анне Тимофеевне. Светлая им память! – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

В этом году, исходя из обращений и пожеланий гагаринцев, программа 50-х Гагаринских чтений была скорректирована таким образом, чтобы значительная часть мероприятий состоялась в выходной день, 11-го марта, и их посетили как можно больше горожан и гостей города.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Перед началом торжественного мероприятия в культурно-досуговом центре «Комсомолец» губернатор пообщался с инициативной группой горожан, обратившихся с просьбой помочь в реконструкции бассейна, который находится на территории школы №1 имени Ю.А.Гагарина и нуждается в ремонте кровли и фасадной части. Алексей Островский уже дал поручение профильным подчиненным выделить средства на ремонт этого крайне востребованного спортивного объекта.

Ранее «КП» писала, что жительница Смоленска Клавдия Ткачева отметила 100-летний юбилей. Женщина получила именные поздравления от президента Владимира Путина и главы города Андрея Борисова.