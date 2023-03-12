Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий в Смоленской области. Фото: Алёна Лавушкина.

Управление Госавтоинспекции УМВД по Смоленской области предупреждает об ожидаемом ухудшении погодных условий с 11 по 12 марта, связанных с колебаниями температуры, снегопадом, а также снижением дальности видимости.

Водителям рекомендуют быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, избегать совершения резких маневров, а также быть особенно бдительными при подъезде к пешеходным переходам.

Также пешеходов просят быть предельно осторожными, в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости использовать световозращающие элементы. Переходя дорогу по пешеходному переходу, убедиться, что транспортные средства уступают дорогу и только после этого выходить на проезжую часть.

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