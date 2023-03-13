Смоленская область присоединилась к Неделе по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Смоленской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за 2021 год зарегистрирован 1 случай острого гепатита С, за 2022-й - три. Доля впервые выявленного хронического вирусного гепатита С в минувшие годы одинакова: по 139 человек. Все случаи установлены среди взрослого населения старше 17 лет.

- Гепатит С - это воспаление печени, вызываемое вирусом гепатита С. Также могут повреждаться и другие важные органы, например, почки или щитовидная железа. Если после инфицирования вирусом организм человека не смог самостоятельно с ним справиться, вирус продолжает размножаться и через полгода заболевание переходит в хроническую форму, - рассказала врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова.

Во всем мире хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек, при этом ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования.