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НовостиПроисшествия13 марта 2023 5:09

В Смоленске улице Ленина квартиру ветерана ВОВ заливает - соцсети

Жильцы дома жалуются на прохудившуюся кровлю и просят о помощи
Источник:kp.ru
В Смоленске улице Ленина квартиру ветерана ВОВ заливает - соцсети.

В Смоленске улице Ленина квартиру ветерана ВОВ заливает - соцсети.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жильцы дома уже ведут борьбу с управляющей компанией, но пока проблема не решена.

- В связи с ненадлежащим содержанием кровли, в настоящий момент заливает квартиру №5, нанесен моральный и материальный ущерб, - жалуются люди в соцсетях.

В Смоленске улице Ленина квартиру ветерана ВОВ заливает - соцсети. Фото: vk.com/smolensk67.

В Смоленске улице Ленина квартиру ветерана ВОВ заливает - соцсети. Фото: vk.com/smolensk67.

Отмечается, что в одной из квартир, которые затапливает, живет бабушка, ветеран ВОВ - труженик тыла (97 лет). В квартире сырость и плесень, а также холод.