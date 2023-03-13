В Смоленске улице Ленина квартиру ветерана ВОВ заливает - соцсети. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жильцы дома уже ведут борьбу с управляющей компанией, но пока проблема не решена.

- В связи с ненадлежащим содержанием кровли, в настоящий момент заливает квартиру №5, нанесен моральный и материальный ущерб, - жалуются люди в соцсетях.

В Смоленске улице Ленина квартиру ветерана ВОВ заливает - соцсети. Фото: vk.com/smolensk67.

Отмечается, что в одной из квартир, которые затапливает, живет бабушка, ветеран ВОВ - труженик тыла (97 лет). В квартире сырость и плесень, а также холод.