В Смоленске улице Ленина квартиру ветерана ВОВ заливает - соцсети.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жильцы дома уже ведут борьбу с управляющей компанией, но пока проблема не решена.
- В связи с ненадлежащим содержанием кровли, в настоящий момент заливает квартиру №5, нанесен моральный и материальный ущерб, - жалуются люди в соцсетях.
В Смоленске улице Ленина квартиру ветерана ВОВ заливает - соцсети. Фото: vk.com/smolensk67.
Отмечается, что в одной из квартир, которые затапливает, живет бабушка, ветеран ВОВ - труженик тыла (97 лет). В квартире сырость и плесень, а также холод.