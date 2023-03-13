Руководство «Смоленскэнерго» встретилось с молодыми работниками

Фото: «МРСК Центра».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» прошла встреча с молодыми сотрудниками. Всего в филиале трудится более 680 работников до 35 лет. В формате видеоконференции из студий районов электрических сетей и лично на мероприятии в исполнительном аппарате филиала молодые люди смогли поближе познакомиться с предприятием, на котором работают и получить ответы о мерах социальной поддержки, возможностях карьерного роста и повышения квалификации, проводимых мероприятиях.

Заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин и начальник управления по работе с персоналом Алла Королькова рассказали присутствующим о кадровой политике предприятия, о новом Положении о Совете молодежи. Председатель Совета по работе с молодежью филиала Анастасия Кулаченкова и председатель профсоюзного комитета Галина Рябцева подвели итоги прошедших в 2022 году мероприятий для персонала и рассказали о планируемых акциях и мероприятиях в текущем году. Встреча прошла в формате неформальной беседы и завершилась ответами на интересующие молодежь вопросы.

«В Год молодого специалиста, объявленного в компании в этом году, мы будем работать не только с молодыми сотрудниками филиала, но и со студентами профильных учебных заведений, школьниками. Попробуем найти интересные форматы работы с молодёжью, гибкие подходы, чтобы на профильные направления подготовки в вузы и ссузы поступали подготовленные и мотивированные молодые люди, а после окончания обучения специалисты приходили к нам в филиал и задерживались на долгие годы», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.