Смоленские единороссы отправили в СВО автомобиль ГАЗ-66 и допоборудование. Фото: smolensk.er.ru.

Надежный автомобиль высокой проходимости – такой транспорт очень пригодится для нужд смолян из добровольческого отряда «Феникс». Ранее от имени командира воинского подразделения к секретарю реготделения «Единой России», председателю облдумы Игорю Ляхову обратились бойцы, приехавшие в отпуск из зоны СВО. Защитники рассказали – их прежний грузовик подорвался на мине и не подлежит восстановлению. Единороссы в срочном порядке стали искать ему замену.

«Время наше было ограничено, бойцы должны были через две недели вернуться назад в отряд. Мы хотели, чтобы обратно в СВО они отправились уже на новом автомобиле», - рассказал Игорь Ляхов. Ранее во время поездки в зону спецоперации он лично встречался с командованием «Феникса».

Смоленские единороссы отправили в СВО автомобиль ГАЗ-66 и допоборудование. Фото: smolensk.er.ru.

К решению вопроса подключились депутаты и активисты «Единой России». Сам ГАЗ-66 передал фермер из Ярцевского района, член партии Игорь Демьянов. «Это надежная машина с хорошей проходимостью, может использоваться в любых операциях. Я надеюсь, что она свою роль выполнит – сослужит добрую службу нашим ребятам», - поделился он.

Также для грузовика специально подобрали кузов, в него единороссы и загрузили дополнительное оборудование для бойцов «Феникса» - генераторы, бензопилы, кабели. Также передали носки и белье от активисток проекта «Ваш тыл 67», тушенку от Гагаринского производителя и детские письма.

«Важно, чтобы наши бойцы чувствовали – они не одни на передовой, здесь есть люди, которые их ценят и всегда готовы подставить плечо. Для этого и существует наш проект «Всё для фронта», - отметил руководитель смоленских единороссов.

Смоленские единороссы отправили в СВО автомобиль ГАЗ-66 и допоборудование. Фото: smolensk.er.ru.

Вездеходный грузовик сопроводят в зону СВО сами бойцы отряда «Феникс». Чтобы быстрее прибыть на место, часть пути ГАЗ-66 преодолеет на эвакуаторе.

Перед отбытием Игорь Ляхов еще раз обсудил насущные вопросы с защитниками и их женами, которые пришли проводить мужчин. Во время беседы добровольцы обратились с просьбой о вступлении в партию и подали заявление в «Единую Россию».

Отметим, на данный момент ГАЗ-66 пересек «ленточку», о чем бойцы проинформировали лично секретаря реготделения партии Игоря Ляхова.

Напомним, внести свой вклад, поддержать земляков на передовой может каждый. На базе общественной приемной «Единой России» ведется сбор необходимого – Смоленск, Карла Маркса, 14; +7(4812)31-95-13.