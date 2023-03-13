Семья из Смоленска выиграла в лото два миллиона рублей

Фото: пресс-служба «Столото».
По итогам 1481-го тиража «Русского лото», приуроченного ко Дню защитника Отечества, супруги Елена и Максим Анищенковы получили в подарок счастливый билет и выиграли 2 000 000 рублей на автомобиль. Победительница признается, что на праздники она всегда покупает лотерейные билеты.
Елена работает в сфере энергоснабжения, Максим — в IT.
Выигрыш супруги оформили в денежном эквиваленте. Призовые средства Елена и Максим планируют вложить в покупку новой квартиры, прокомментировали в пресс-службе «Столото».