Семья из Смоленска выиграла в лото два миллиона рублей

Фото: пресс-служба «Столото».

По итогам 1481-го тиража «Русского лото», приуроченного ко Дню защитника Отечества, супруги Елена и Максим Анищенковы получили в подарок счастливый билет и выиграли 2 000 000 рублей на автомобиль. Победительница признается, что на праздники она всегда покупает лотерейные билеты.

Елена работает в сфере энергоснабжения, Максим — в IT.

Выигрыш супруги оформили в денежном эквиваленте. Призовые средства Елена и Максим планируют вложить в покупку новой квартиры, прокомментировали в пресс-службе «Столото».