В Смоленске рабочий получил тяжелую травму руки на производстве. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧП произошло 1 февраля на производстве, которое занимается производством кабельных изделий для электронного и электрического оборудования. Мужчина во время работ серьезно повредил правую руку и был госпитализирован в Красный крест, а затем в больницу Москвы.

Расследование показало, что причиной несчастного случая стали «недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, выразившиеся в отсутствии кнопки аварийного отключения оборудования в непосредственной доступности для работника, а также в изменении конструкции бухтовочного агрегата». Также были обнаружены недостатки в контроле со стороны начальства «за производством работ в цехе в период отсутствия мастера и допуск пострадавшего работника к работе без проведения обучения по охране труда».

Виновный будет привлечен к ответственность, прокомментировали в Госинспекции труда по региону.

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