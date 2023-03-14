В Смоленске 3069 жителей остались без отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В зону отключения попали 7 многоквартирных жилых дома по улицам ул. Попова д. 100 корпус 1, 100 корпус 3, 102, 104, ул. Рыленкова д. 49, 49 корпус 1, 51

Согласно оперативной информации регионального МЧС, на месте идут восстановительные работы – меняется поврежденная труба в районе дома №49 по улице Рыленкова. К ликвидации аварии привлечены 14 человек и три единицы техники.

Ранее "КП" писал о новом обрушении крепостной стены в районе улицы Тимирязева.