Смолянин пытался убить жителя Брянской области. Фото: ИВАНОВА Диана

Конфликт между мужчинами произошел 11 марта в селе Пречистое. Во время застолья мужчины стали оскорблять друг друга, после чего смолянин избил гостя из соседнего региона. В дело пошли нож и топор. После чего обидчик скрылся.

Пострадавшего медики спасли, а обидчика задержали через некоторое время на трассе М1. В пресс-службе УМВД по региону говорят, что в момент задержания он был нетрезв.

Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство.