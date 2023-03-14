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НовостиПроисшествия14 марта 2023 14:01

Смолянин пытался убить жителя Брянской области

Мужчины поругались во время застолья
Источник:kp.ru
Смолянин пытался убить жителя Брянской области.

Смолянин пытался убить жителя Брянской области.

Фото: ИВАНОВА Диана

Конфликт между мужчинами произошел 11 марта в селе Пречистое. Во время застолья мужчины стали оскорблять друг друга, после чего смолянин избил гостя из соседнего региона. В дело пошли нож и топор. После чего обидчик скрылся.

Пострадавшего медики спасли, а обидчика задержали через некоторое время на трассе М1. В пресс-службе УМВД по региону говорят, что в момент задержания он был нетрезв.

Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство.