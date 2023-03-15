Смоленск принят в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения. Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov.

В движении «Здоровых городов» прибыло. Ещё семь муниципалитетов со всей России присоединились к проекту, разных по географии и численности – от городов федерального уровня до малых городов России, сообщает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики со ссылкой на губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. От Смоленской области — Смоленск и три района: Монастырщенский, Тёмкинский, Духовщинский.

Новоиспеченные члены называют движение «Здоровые города» лучшей площадкой для развития и обсуждения актуальных вопросов сохранения и укрепления общественного здоровья населения.

Смоленск принят в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения. Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov.

В настоящее время работать над укреплением здоровья, заботиться о благополучии населения граждан теперь будут 144 муниципалитета, которые объединяют 20 миллионов человек

Приоритетные направления деятельности Ассоциации - здоровое планирование городских и сельских территорий, создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья на рабочем месте, укрепление здоровья детей и молодежи, активное долголетие, обеспечение экологического благополучия, здоровое питание.

Участие в работе Ассоциации обеспечит обмен опытом между городами и муниципальными образованиями, где уже созданы и внедрены лучшие практики по укреплению общественного здоровья.