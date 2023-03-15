Россияне активно скупают золотые слитки. Фото: Мария ЛЕНЦ

ВТБ оценил продажи инвестиционного золота за год: основная доля проданных слитков приходится на Москву, где клиенты приобрели свыше 30 тонн. В топ-5 по объему реализованного банком драгоценного металла также вошли Санкт-Петербург – более 700 кг, Нижний Новгород – 270 кг, Воронеж – около 250 кг и Краснодар – свыше 230 кг.

Всего с марта прошлого года, после отмены НДС 20% на покупку золота, ВТБ банк реализовал порядка 37 тонн слитков. Средний объем сделки превысил 10 кг. При этом в столице ее средний размер за год стал самым высоким – почти 24 кг. На втором месте – Воронеж, где клиенты в среднем приобретали 4 кг золотых слитков. В Нижнем Новгороде этот показатель превысил 3 кг, в Санкт-Петербурге – около 3 кг и 2,6 кг – в Краснодаре.

«Для российских инвесторов золото по-прежнему интересно как продукт с долларовой экспозицией для хеджирования валютных рисков. Например, на конец прошлого года на хранении в банке клиенты оставили драгметалл стоимостью 50 млрд рублей – для сравнения, весь портфель классических сбережений в банке за год увеличился на 210 млрд рублей. Основными продажи слитков проходят в Москве и Санкт-Петербурге – традиционных центрах деловой активности. Наши региональные клиенты также активно используют этот инструмент в своем портфеле. Мы видим, что средний вес сделки по некоторым городам превышает значения федеральных центров», – прокомментировал Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ.