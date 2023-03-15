В свет вышло первое в России антологическое издание стихов о Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

Издание приурочено к 1160-летию первого упоминания о Смоленске. В книгу включены преимущественно стихи городской тематики.

Сборник открывают стихи смоленских классиков – Фёдора Глинки, Михаила Исаковского, Александра Твардовского, Николая Рыленкова. В него вошли произведения более 60 авторов – поэтов XX века, а также наших современников. Среди них не только профессиональные поэты, но и представители смоленских литературных объединений. Главная объединяющая тема стихов, вошедших в книгу, любовь к малой и большой Родине.

За помощью в выпуске книги смоленские писатели и поэты обратились к секретарю регионального отделения «Единой России», председателю облдумы Игорю Ляхову в прошлом году, идея нашла поддержку.

В оформлении обложки сборника использован рисунок заслуженного художника России Веры Самариной. Иллюстрации в книге – смоленского архитектора Виталия Бухтеева.

Большая часть тиража направлена в библиотеки и учебные заведения. Презентация сборника запланирована 21 марта в 15.00 в КВЦ им. Тенишевых.