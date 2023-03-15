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НовостиОбщество15 марта 2023 11:15

Руководство филиала «Смоленскэнерго» каждый четверг проводит «День клиента»

Источник:kp.ru
Руководство филиала «Смоленскэнерго» каждый четверг проводит «День клиента». Фото: пресс-служба МРСК.

Руководство филиала «Смоленскэнерго» каждый четверг проводит «День клиента». Фото: пресс-служба МРСК.

Еженедельно по четвергам заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин проводит очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала, а также другим возникающим вопросам.

Встречи будут проходить с 10.00 до 18.00 на площадке МФЦ «Мои документы» по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная 2/13. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону бесплатной горячей линии компании 8-800-220-0-220.