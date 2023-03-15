Как в смоленской области организована помощь семьям участников СВО

Фото пресс-службы администрации Смоленской области, СОГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки».

По словам губернатора Алексея Островского, ключевая задача Центра - «оперативная и, главное, результативная отработка в режиме «одного окна» просьб и обращений членов семей участников спецоперации, а также их сопровождение в решении межведомственных вопросов».

Курирую лично!

На прошлой неделе в администрации области под председательством главы региона прошло совещание, на котором обсуждались первые итоги работы Центра поддержки участников СВО и членов их семей.

«На всех профильных совещаниях напоминаю о том, что эта проблематика должна находиться в фокусе самого пристального внимания региональной и местной власти. Наши бойцы на передовой должны быть уверены, что их родным оказывается всесторонняя помощь. Именно по этой причине курирую работу Центра лично», - отметил губернатор.

Сегодня в это учреждение активно обращаются участники СВО и члены их семей с различными просьбами.

«Уже сейчас, на первом этапе работы, видим, насколько его деятельность востребована: с начала этого года специалисты Центра отработали почти 2,5 тыс. обращений. Около 91% из них решены. Остальные находятся в стадии практической реализации, в том числе во взаимодействии с Министерством обороны. В ходе совещания адресно обсудили статус и сроки их исполнения», - поделился итогами обсуждения Алексей Островский.

Напомним, что региональный Центр поддержки участников СВО и членов их семей - преемник профильного колл-центра, действующего с октября прошлого года на площадке МФЦ на улице Индустриальной в Смоленске. Но его функционал гораздо шире: Центр оказывает всестороннюю поддержку не только членам семей, но и самим участникам СВО, вернувшимся домой и нуждающимся в различной помощи.

«При этом деятельность Центра не сводится только к разовой адресной помощи. Оказываемая поддержка рассчитана на долгосрочную перспективу, к примеру, в части координации вопросов лечения и реабилитации участников спецоперации, возвращающихся из зоны проведения СВО», - подчеркнул губернатор.

Полезные инициативы

Отметим, что сегодня в регионе создан и работает Комитет семей воинов Отечества, деятельность которого также направлена на поддержку участников спецоперации, их родных и на помощь семьям смолян, погибших в ходе выполнения задач СВО.

«Акцентировал внимание на важности выстраивания эффективного диалога с региональным Комитетом семей воинов Отечества, с которым Центр должен действовать в одной связке», - рассказал Алексей Островский.

«Очень хорошо, что руководством Центра взяты в работу предложенные на недавнем заседании региональной Общественной палаты крайне полезные инициативы, касающиеся формирования и ведения единого информационного ресурса, аккумулирующего информацию различных ведомств о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей, создания экспертно-консультационной группы при Центре для предметного и оперативного рассмотрения профильными специалистами поступающих обращений», - подытожил губернатор.

Глава региона напомнил, что для участников СВО и членов их семей на постоянной основе работает единая региональная информационно-справочная служба, обратиться в которую можно по телефону +7 (4812) 22-98-00.

Ирина Иванова